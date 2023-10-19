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21:19, 19 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о серьезной переплате при покупке жилья одним способом

Риелтор Крылов: застройщики делают наценки на жилье в ипотеку без первого взноса
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Предлагая жилищный кредит на квартиру в новостройке без первоначального взноса, застройщик делает наценку на квартиру от 23 до 28 процентов. О серьезной переплате при покупке жилья одним способом россиян предупредил риелтор Роман Крылов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт объяснил, что застройщики запустили программы жилищных кредитов без первого взноса, чтобы стимулировать спрос. При этом он отметил, что, несмотря на устанавливаемые ими наценки, граждане продолжают активно скупать «первичку» в ипотеку.

«Граждане стараются сохранить средства, то есть купить что-нибудь, потому что никто не знает, что будет дальше. Несомненно, сейчас происходит наплыв клиентов. Подогревает интерес граждан и то, что многие застройщики запустили программы ипотеки без первоначального взноса, воспользоваться которыми ранее можно было, только пройдя очень жесткий отбор со стороны банка. Как правило, это мало кому удавалось», — рассказал Крылов.

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Риелтор подчеркнул, что в настоящий момент россияне активно скупают недвижимость на первичном рынке, при этом он рассчитывает, что в 2024 году их активность также останется высокой. В качестве основных причин наблюдаемого и ожидаемого высокого спроса на новостройки специалист выделил ужесточение политики Центробанка и стремление граждан приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки, действие которой истекает летом 2024 года. По словам эксперта, наибольшей популярностью у россиян в данный момент пользуются новые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, а также некоторые ЖК бизнес-класса. Он отметил, что потенциальные покупатели буквально выстраиваются в очереди, чтобы посмотреть квартиры. В заключение Крылов сообщил, что сейчас на рынке новостроек фиксируются пиковые продажи, которые продлятся как минимум до конца текущего года.

Ранее россиянам назвали риски ипотеки без первого взноса.

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      Полина Кислицына
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