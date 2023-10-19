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12:16, 19 октября 2023Путешествия

Россиян предупредили об обвале цен на туры в Египет из-за войны в Израиле

«Слетать.ру»: цены на туры в Египет упали на 25-31 процент из-за войны в Израиле

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Стоимость туров в Египет резко снизилась из-за войны в Израиле. Об обвале цен на путевки россиян предупредили в компании «Слетать.ру», заявление которой приводит РИА Новости.

По данным источника, спрос на поездки в африканскую страну упал 11 октября, снижение наблюдалось до 17 октября. За это время путевки подешевели на 25-31 процент по сравнению с показателями двух предыдущих недель, а объем продаж сократился на 4 процента.

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«С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле», — отметили в компании. Там добавили, что с 17 октября ситуация стабилизировалась.

Ранее стало известно, что все организованные российские туристы вернулись из Израиля 15 октября. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что их было около 100 человек. «Самостоятельные туристы есть еще в Израиле», — уточнил Горин.

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    Мария Борисова
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