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07:54, 19 октября 2023Россия

Российские тяжелые огнеметные системы ударили по укрытиям бригад ВСУ

ТОС группировки «Запад» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в укрытиях
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удар по укрытиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в укрытиях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, его цитирует РИА Новости.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки», — отчитался он.

По словам Зыбинского, на купянском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам противника близ Берестового, а ударные вертолеты Ка-52 и Ми-8 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы ВСУ.

Ранее в Минобороны отчитались, что расчет ТОС «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ. Расчет ТОС обеспечивал боевую работу военнослужащим штурмовой группы. Российские военнослужащие навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь термобарическими снарядами.

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    Анастасия Шейкина
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