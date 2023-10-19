Российский студент получил срок за подготовку массовых расправ в вузе

В Приамурье студент получил 2,5 года за подготовку массовых расправ в вузе

Свободненский городской суд Амурской области приговорил 19-летнего студента к 2,5 года колонии общего режима за подготовку к нападению на вуз, в котором он учился. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что с 1 марта 2018 года по 23 июня 2022 года молодой человек изготовил орудие для совершения преступления и нашел среди одногруппников соучастника. Вместе с ним юноша обсуждал и разрабатывал план массовых расправ в стенах Амурского института железнодорожного транспорта.

Все это время осужденный также изучал в интернете характеристики огнестрельного оружия, способы изготовления самодельных взрывных устройств, а также анализировал ошибки, допущенные при аналогичных преступлениях.

Подготовку пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Во время обысков у осужденного обнаружили записи с планами и мыслями о нападении. Своим мотивом юноша назвал ненависть к человечеству.