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14:45, 19 октября 2023Россия

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25 и вертолете Ми-8

Фото: Anna Voitenko / STAFF / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что Штурмовик Су-25 был сбит в районе Днепропетровска, а вертолет Ми-8 — в районе села Загрызово в Харьковской области.

Кроме того, в течение суток российские военнослужащие перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также был уничтожен 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах поселка Ольшана в Харьковской области, Соледара, Егоровки и Любовки в Донецкой народной республике (ДНР), Кременной и поселка Житловка в Луганской народной республике (ЛНР), Молчанска и села Романовское в Запорожской области, сел Саги и Казачьи Лагери в Херсонской области.

В Минобороны добавили, что российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Там располагался штаб 110 механизированной бригады.

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    Варвара Родикова
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