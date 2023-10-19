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16:21, 19 октября 2023Бывший СССР

Социалисты Молдавии возмутились решением Киева о молдавском языке

Социалисты Молдавии возмутились решением Киева считать молдавский язык румынским

Фото: Андрей Мардарь / Коммерсантъ

В Молдавии партия социалистов возмутилась решением считать молдавский язык румынским на территории Украины, передает РИА Новости.

«Молдавский язык является фундаментальной ценностью молдавского народа. На протяжении многих веков наши предки называли наш родной язык молдавским», — говорится в сообщении.

В партии считают, что отказ от названия национального языка станет позорным актом самоуничижения.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский. «Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», — написала она.

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    Алевтина Запольская
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