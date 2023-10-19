Учительница завела роман с учеником и попалась из-за засосов

В США под суд попала учительница из штата Техас, которая завела роман с учеником старших классов и попалась из-за засосов. Об этом сообщает KRIV.

В центре разбирательств оказалась Соня Хередиа, которая преподавала в одной из школ города Хьюстон. Кровоподтеки на ее шее заметил один из сотрудников администрации и поинтересовался, откуда они появились. Учительница заявила, что встречается с 18-летним молодым человеком.

Сначала она не раскрывала его личности, но потом призналась, что любовник еще учится в школе. Их отношения начались летом. Хередиа также сказала, что оба понимали незаконность связи, так как юноша являлся опекаемым ею лицом. Школьник также признался в романе с преподавательницей и сказал, что они несколько раз занимались сексом в гостинице и квартире его сестры.

Хередию немедленно уволили из школы и арестовали. «Если эти обвинения подтвердятся, мы призываем правосудие принять самые решительные меры против нашего бывшего сотрудника», — сказано в официально заявлении администрации школьного округа.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

