Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:06, 19 октября 2023Из жизни

Учительница завела роман с учеником и попалась из-за засосов

Фото: WhisperToMe / Wikimedia

В США под суд попала учительница из штата Техас, которая завела роман с учеником старших классов и попалась из-за засосов. Об этом сообщает KRIV.

В центре разбирательств оказалась Соня Хередиа, которая преподавала в одной из школ города Хьюстон. Кровоподтеки на ее шее заметил один из сотрудников администрации и поинтересовался, откуда они появились. Учительница заявила, что встречается с 18-летним молодым человеком.

Сначала она не раскрывала его личности, но потом призналась, что любовник еще учится в школе. Их отношения начались летом. Хередиа также сказала, что оба понимали незаконность связи, так как юноша являлся опекаемым ею лицом. Школьник также признался в романе с преподавательницей и сказал, что они несколько раз занимались сексом в гостинице и квартире его сестры.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Хередию немедленно уволили из школы и арестовали. «Если эти обвинения подтвердятся, мы призываем правосудие принять самые решительные меры против нашего бывшего сотрудника», — сказано в официально заявлении администрации школьного округа.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие против кровопролития в секторе Газа активисты ворвались в Капитолий. Полиция США арестовала 500 человек

    В российском регионе рухнул железобетонный автомобильный мост

    США предрекли поражение в войне на Ближнем Востоке

    В пустынном городе будущего построят «невидимый» отель

    Россияне признались в мечтах об увольнении начальника

    Учительница завела роман с учеником и попалась из-за засосов

    Раскрыты ведущие к краху в интимной жизни ошибки

    Раненый российский военный продолжил командовать штурмгруппой в зоне СВО

    На Голанских высотах прогремел взрыв

    В Латвии решили снести памятник советскому академику Келдышу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости