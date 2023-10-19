США вернет два комплекса ПВО Iron Dome Израилю из-за атак ХАМАС

Reuters: Пентагон отправит Израилю два комплекса Iron Dome для защиты от ХАМАС

Пентагон отправит Израилю ранее приобретенные у Тель-Авива комплексы ПВО Iron Dome в количестве двух единиц, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла защитить страну от возможных ракетных атак ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает Reuters.

Отмечается, что США останутся собственниками этих систем, а Израиль будет платить за их аренду. Их возвращение в Израиль может занять несколько дней. Сами комплексы первоначально должны были быть установлены на военно-морской базе США Гуам в целях защиты от возможного нападения китайского флота.

Ранее аналитики агентства Bloomberg указали на то, что высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» (Iron Dome) рискует показать свою ненадежность и быть подавлена ​​ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт с участием ливанской группировки «Хезболла».