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12:07, 19 октября 2023Культура

Стало известно о жизни расправившегося с родственниками пасынка Намина

Расправившийся с родственниками пасынок Намина вел распутный образ жизни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стали известны подробности из жизни приемного сына основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Романа Микояна, который расправился братом и бабушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам соседей, пасынок музыканта мог устроить ссору на ровном месте, а также вел распутный образ жизни. Издание также отмечает, что теща Намина, на которую напал Микоян, жила в загородном доме одна и вела спокойный образ жизни. За день до трагедии внуки приехали к родственнице, чтобы помочь ей по хозяйству. Звук ссоры в доме соседи не слышали.

Сообщается, что жена основателя «Парка Горького» проживала вместе с родным сыном музыканта Артемом на набережной Тараса Шевченко, а второй ее сын, совершивший нападение на родственников, жил в соседнем от них подъезде.

О расправе над сыном и тещей Стаса Намина стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двоих людей со множественными колото-резаными ранами.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким», — отметил основатель «Парка Горького».

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    Анастасия Астахова
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