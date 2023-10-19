Основатель «Парка Горького» прокомментировал расправу над своим сыном и тещей

Стас Намин назвал отморозком расправившегося с бабушкой и братом приемного сына

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин прокомментировал расправу над своим сыном и тещей. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru».

Намин отметил, что подозреваемый в совершении преступления приемный сын Роман Микоян никогда не был ему родственником, а также заявил, что лишь недавно узнал о случившемся. Музыкант назвал произошедшее страшной трагедией.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким», — отметил основатель «Парка Горького».

О расправе над сыном и тещей Стаса Намина стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двоих людей с множественными колото-резаными ранами.

Сейчас Роман Микоян находится на допросе. Возбуждено дело.

Ранее первая супруга Намина Анна Исаева заявила, что с приемным сыном музыкант давно не общается. «Он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически», — рассказала Исаева.