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11:10, 19 октября 2023Культура

Мать основателя «Парка Горького» отреагировала на расправу над его сыном и тещей

Мать основателя «Парка Горького» не знала о расправе над его сыном и тещей
выступление группы «Парк Горького» в 1989 году

выступление группы «Парк Горького» в 1989 году . Фото: Н. Синицына / РИА Новости

Мать основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Нами Микоян отреагировала на информацию о расправе над его сыном и тещей. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом РЕН ТВ.

Родительница музыканта заявила, что не знала о том, что приемный сын Намина лишил жизни его близких в загородном коттедже семьи, расположенном в подмосковной деревне Крюково.

«Я первый раз слышу!» — заявила Микоян.

При этом первая супруга Намина Анна Исаева в разговоре с «Известиями» заявила, что с подозреваемым в совершении преступления приемным сыном Романом Микояном основатель «Парка Горького» давно не общается.

«Он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически», — рассказала Исаева.

О расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького» стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двух человек со множественными колото-резаными ранами.

Сейчас Роман Микоян находится на допросе. Возбуждено дело.

Ранее место расправы над близкими родственниками Намина попало на видео.

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    Анастасия Астахова
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