Мать основателя «Парка Горького» отреагировала на расправу над его сыном и тещей
Мать основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Нами Микоян отреагировала на информацию о расправе над его сыном и тещей. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом РЕН ТВ.
Родительница музыканта заявила, что не знала о том, что приемный сын Намина лишил жизни его близких в загородном коттедже семьи, расположенном в подмосковной деревне Крюково.
«Я первый раз слышу!» — заявила Микоян.
При этом первая супруга Намина Анна Исаева в разговоре с «Известиями» заявила, что с подозреваемым в совершении преступления приемным сыном Романом Микояном основатель «Парка Горького» давно не общается.
«Он реально был такой мальчик странный, нестабильный психически», — рассказала Исаева.
О расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького» стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двух человек со множественными колото-резаными ранами.
Сейчас Роман Микоян находится на допросе. Возбуждено дело.
Ранее место расправы над близкими родственниками Намина попало на видео.