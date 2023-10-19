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09:57, 19 октября 2023Силовые структуры

Место расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» попало на видео

Появилось видео с места расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Появилось видео с места расправы над сыном и тещей основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как следователь осматривает коттедж семьи.

О расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького» стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двоих людей с множественными колото-резаными ранами.

Правоохранители задержали второго сына Намина по подозрению в совершении преступления. Сейчас он на допросе. Возбуждено дело.

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    Екатерина Кашурникова
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