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15:16, 19 октября 2023Интернет и СМИ

В США назвали главный страх Зеленского

Журналистка CNN Фрида Гитис: Зеленский боится потерять внимание и помощь США

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять внимание и поддержку со стороны США. Главный страх украинского лидера назвала журналистка Фрида Гитис в материале для CNN.

«Американские власти отрицают тот факт, что помощь Киеву может пострадать из-за того, что Белый дом мобилизуется для поддержки Израиля», — пишет автор материала.

Однако, как считает Гитис, хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет финансирование Киева, поскольку члены республиканской партии, решительно поддерживающие Израиль, разделились во мнениях относительно помощи Зеленскому.

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Обозревательница обратила внимание на то, что сложившаяся ситуация стала «неизбежной реальностью» для Киева. По ее мнению, Украине жизненно необходима стабильная поддержка со стороны Штатов. Однако, как подчеркнула журналистка, неизвестно, возможна ли помощь США обеим странам, в то время как Зеленский обеспокоен тем, что фокус внимания Белого дома может сместиться на Израиль.

«Вопрос в том, смогут ли США помогать Украине вопреки не только проблемам с Республиканской партией Америки, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира — на Ближнем Востоке», — пишет Гитис.

Раннее Зеленский выразил обеспокоенность возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».

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    Олег Давыдов
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