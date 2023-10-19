Обнаружена ближайшая к Земле сверхновая необычного типа

arXiv: обнаружена ближайшая к Земле сверхновая с ультратонкой оболочкой

Астрономы сообщили об открытии ближайшей к Земле новой сверхновой необычного типа. Сверхновая с ультратонкой оболочкой была обнаружена с помощью телескопа HMT в китайской обсерватории Синмин. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Сверхновые представляют собой мощные и яркие взрывы, заканчивающиеся гибелью породившей их звезды. Астрономы делят сверхновые на две группы в зависимости от их атомного спектра: тип I и тип II. В спектрах сверхновых типа I отсутствует водород, а у типа II наблюдаются спектральные линии водорода.

Сверхновые типа Ib (СН Ib) представляют собой подкласс сверхновых, образующихся при коллапсе ядра массивной звезды. Они возникают, когда у звезды отсутствует внешняя водородная оболочка. Внутри подкласса различают сверхновые с ультратонкой оболочкой, у которых перед вспышкой водородный слой был частично потерян.

Новая сверхновая типа Ib была впервые опознана 5 декабря 2021 года, достигнув пика яркости всего через 2,4 дня после взрыва, и получила обозначение SN 2021agco. Она располагается на расстоянии 130 миллионов световых лет в относительной старой спиральной галактике UGC 3855, примерно в 15 600 световых лет от центра. Несмотря на такую удаленность, она является ближайшей к Земле сверхновой этого подтипа.

Масса выброса SN 2021agco составляла около 0,26 массы Солнца, а кинетическая энергия сверхновой была рассчитана на уровне 95,7 квиндециллиона эрг (один квидецеллион равен 10 в 48-й степени). Исследователи подсчитали, что звезда-предшественница SN 2021agco имела оболочку с радиусом около 78,4 солнечного радиуса, массой 0,1 солнечной массы и энергией выброса 89,3 квиндециллиона эрг.