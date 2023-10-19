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18:08, 19 октября 2023Мир

Российские истребители перехватили над Черным морем самолеты ВВС Британии

МО РФ: два Су-27 поднимали в небо из-за британских самолетов над Черным морем

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские истребители Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Британии над акваторией Черного моря и не допустили нарушения воздушной границы. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Минобороны России.

«19 октября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon, при появлении бортов ВКС России они выполнили маневр в сторону от российской воздушной границы.

Пресс-служба подчеркнула, что полет истребителей «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», без опасного сближения с иностранными самолетами.

Ранее российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ норвежским патрульным самолетом. Отмечается, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над акваторией Баренцева моря.

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      Виктория Кондратьева
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