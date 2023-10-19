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01:25, 19 октября 2023Мир

В ФРГ оценили вероятность передачи Taurus Украине до конца года

Представитель бундестага Нольте исключил передачу Украине Taurus до конца года

Фото: Unsplash

Член комитета по обороне бундестага Ян Нольте прокомментировал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он высказался в беседе с изданием «Известия».

Нольте оценил вероятность передачи Taurus Украине до конца года и исключил такой сценарий развития событий. Он напомнил, что дальность полета ATACMS составляет примерно 160 километров, а Taurus — более 500 километров. Нольте добавил, что решение правительства Германии могло бы изменить давление со стороны США или «особенно чрезвычайная ситуация» на Украине.

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«Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок», — отметил представитель бундестага.

В октябре власти ФРГ ответили отказом на требование Украины поставить им ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что теоретически допускает такой сценарий в будущем, но считает его маловероятным.

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    Марина Совина
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