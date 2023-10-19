В ФРГ оценили вероятность передачи Taurus Украине до конца года

Представитель бундестага Нольте исключил передачу Украине Taurus до конца года

Член комитета по обороне бундестага Ян Нольте прокомментировал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он высказался в беседе с изданием «Известия».

Нольте оценил вероятность передачи Taurus Украине до конца года и исключил такой сценарий развития событий. Он напомнил, что дальность полета ATACMS составляет примерно 160 километров, а Taurus — более 500 километров. Нольте добавил, что решение правительства Германии могло бы изменить давление со стороны США или «особенно чрезвычайная ситуация» на Украине.

«Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок», — отметил представитель бундестага.

В октябре власти ФРГ ответили отказом на требование Украины поставить им ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что теоретически допускает такой сценарий в будущем, но считает его маловероятным.