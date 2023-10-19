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20:06, 19 октября 2023Экономика

Акции французской компании рухнули после сообщений о связи с Россией

Акции французской Technip Energies рухнули из-за сообщений о контактах с Россией

Фото: Technip Energies

Французская компания Technip Energies, специализирующаяся на инжиниринге и технологиях для энергетической отрасли, столкнулась с обрушением своих акций на 22 процента после сообщений о связи с Россией в нарушение санкций Евросоюза, пишет Reuters.

Поводом для скандала стал материал газеты Le Monde, где говорилось, что TE поставляла оборудование для российского проекта по сжижению газа «Арктик СПГ 2» в период с августа по октябрь 2022 года, хотя санкции ЕС были введены еще в апреле.

Европейским компаниям запрещается продажа, поставка, передача и экспорт товаров и технологий, которые предназначены для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа, для компаний из России. Журналисты, исследовавшие спутниковые снимки, морские данные и информацию российской таможни, выяснили, что Technip Energies отправила в Россию как минимум два модуля для установок по сжижению газа стоимостью порядка 450 миллионов евро.

TE не признает обвинения, отмечая, что всегда исполняла санкции, постепенно вводимые Евросоюзом, Великобританией и США, и сотрудничала с соответствующими органами. В компании подчеркивают, что поставленное оборудование не попадало под ограничения, а работа по остальным была прекращена в соответствующие сроки.

Ранее, в июле этого года,Technip Energies объявила, что вышла из проекта «Арктик СПГ 2» без отрицательных финансовых последствий, а рамочное соглашение о процессе было подписано в октябре 2022 года.

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      Платон Щукин
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