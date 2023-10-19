Трое медиков пострадали в аварии со скорой в российском регионе

В Чите при столкновении скорой и внедорожника пострадали три медика

В Чите три медицинских работника пострадали в аварии со скорой. Об этом сообщил Минздрав Забайкальского края, передает ТАСС.

«Двоих госпитализировали в Краевую клиническую больницу, состояние средней степени тяжести. Получают всю необходимую медицинскую помощь. У одного пострадавшего состояние удовлетворительное, не госпитализирован», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что медики в машине реанимации ехали на вызов без пациентов. Тогда скорая столкнулась с Тoyota и автомобилем ГАЗ. О других пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее в Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошла авария с участием фуры и машины скорой помощи. Врачи не смогли спасти двух человек