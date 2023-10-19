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14:06, 19 октября 2023Мир

Турция отказалась пропускать военные корабли в Черное море

Минобороны Турции: Анкара намерена и дальше соблюдать Конвенцию Монтре

Фото: Ömer Haktan Bulut / Unsplash

Анкара намерена и дальше добросовестно соблюдать Конвенцию Монтре о недопуске военных кораблей нечерноморских стран в акваторию Черного моря через Босфор и Дарданеллы. Об этом заявили в Минобороны Турции.

«Важно сохранять стабильность и баланс в Черном море в рамках принципа "региональной ответственности", и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять Конвенцию Монтре», — указали в оборонном ведомстве.

Ранее НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтре.

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В мае 2022 года Турция, соблюдая Конвенцию Монтре, отменила военные учения НАТО.

Конвенция Монтре предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. В военное время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей.

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    Глеб Бажуткин
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