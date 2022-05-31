Глава МИД Турции Чавушоглу заявил об отмене учений НАТО в связи с конвенцией Монтре

Турция отменила военные учения НАТО, соблюдая Конвенцию Монтре, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Его слова со ссылкой на агентство «Анадолу» приводит РИА Новости.

«Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — пояснил Чавушоглу. Он сослался на положения Конвенции Монтре, предполагающие запрет на допуск военных кораблей в Черное море, которые Турция начала применять.

При этом глава МИД Турции подчеркнул, что воздушное пространство остается открытым, назвав это обязательством страны, истекающим из международного права.

30 мая в Польше началась первая фаза учений объединенных ракетных войск НАТО Ramstein Legacy 2022. Сообщалось, что в учениях примут участие военнослужащие из США, Германии, Великобритании, Турции и других стран.

В ночь на 31 мая стало известно, что подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили помехами дрон НАТО, который потенциально пытался провести разведку российских сил для Украины над Черным морем.