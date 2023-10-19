Уничтожение воздушной цели на подлете к Ростовской области попало на видео
Очевидцы сняли уничтожение системой ПВО цели на подлете к Ростовской области
Очевидцы сняли уничтожение системой противовоздушной обороны (ПВО) цели на подлете к Ростовской области. Видео очевидцев публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как ракета ПВО попала в воздушный объект, из-за чего тот взорвался в воздухе и разлетелся на множество обломков.
Какую цель уничтожила система ПВО, не уточняется.
Об уничтожении воздушной цели в регионе ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, ПВО сработала в 10:10 по местному времени (совпадает с московским).
Днем ранее система ПВО сработала в Белгородской области.