Уничтожение воздушной цели на подлете к Ростовской области попало на видео

Очевидцы сняли уничтожение системой ПВО цели на подлете к Ростовской области

Очевидцы сняли уничтожение системой противовоздушной обороны (ПВО) цели на подлете к Ростовской области. Видео очевидцев публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как ракета ПВО попала в воздушный объект, из-за чего тот взорвался в воздухе и разлетелся на множество обломков.

Какую цель уничтожила система ПВО, не уточняется.

Об уничтожении воздушной цели в регионе ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, ПВО сработала в 10:10 по местному времени (совпадает с московским).

Днем ранее система ПВО сработала в Белгородской области.