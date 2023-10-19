В Ростовской области сработала система ПВО

Губернатор Голубев: система ПВО поразила цель на подлете к Ростовской области

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», — сообщил глава региона.

В результате работы ПВО никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей губернатор не привел.

Ранее в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Один дрон упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. Оказались повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей.