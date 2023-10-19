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17:16, 19 октября 2023Мир

В Финляндии завершили осмотр повреждений газопровода Balticconnector

Полиция Финляндии завершила осмотр повреждений газопровода Balticconnector

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Handout / Reuters

Правоохранители завершили осмотр повреждений газопровода Balticconnector и передали на экспертизу полученные образцы. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.

«Обследование места повреждения газопровода завершено, собранные пробы доставлены на анализ. Полиция получила официальную помощь от Пограничной службы и Сил обороны в техническом расследовании повреждения газопровода», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что присутствие правоохранительных органов на месте инцидента сохранится. Дальнейшее расследование продолжится на месте вокруг самого газопровода.

Ранее стало известно, что к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector могло быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear.

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    Максим Габриелян
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