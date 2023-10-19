В ООН заявили об угрозе геноцида в секторе Газа

Эксперты ООН: в секторе Газа существует риск геноцида из-за действий Израиля

В секторе Газа существует риск геноцида из-за действий Израиля, так как Тель-Авив совершает преступления против человечности. Об этом сообщили эксперты ООН, передает РИА Новости.

«Мы бьем тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида против палестинского народа», — рассказали в ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к двухнедельному гуманитарному перемирию между Израилем и Газой.