В Раде произошла перепалка из-за законопроекта о запрете УПЦ

В Раде произошла перепалка между депутатами из-за законопроекта о запрете УПЦ

В Верховной Раде после принятия в первом чтении законопроекта, позволяющего запрещать деятельность связанных с Россией религиозных организаций, произошла перепалка между народными депутатами. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Конфликт вспыхнул между нардепами Игорем Гузем (фракция «За будущее») и Артемом Дмитруком (был исключен из фракции «Слуга народа» и вступил в депутатскую группу «Восстановление Украины»). Спор начался из-за того, кто больше раскалывает страну.

19 октября Верховная Рада 267 голосами приняла законопроект, который позволяет судам запрещать деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Хоть этот законопроект и ориентирован на запрет Украинской православной церкви (УПЦ), ее как единого юридического лица не существует. Чтобы запретить церковь, надо вынести судебные решения примерно по девяти тысячам юрлиц: митрополии, епархиям и приходам.