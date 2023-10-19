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12:15, 19 октября 2023Россия

В России иноагентов и экстремистов начнут искать по-новому

В России будут готовить специалистов по политологической экспертизе

Фото: Александр Легкий / Globallookpress.com

В России начали подготовку специалистов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Подготовлена программа дополнительного профессионального образования, и по этой программе проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один — кандидата политических наук», — пояснил он.

Отмечается, что подобная экспертиза будет проводиться по тем делам, которые связаны с признанием некоммерческих организаций (НКО) или физических лиц иноагентами, а также с распространением экстремистских материалов и призывами к массовым беспорядкам.

По словам Омельянюка, политологическая экспертиза будет устанавливать факт осуществления политической деятельности тех организаций, которые ее не декларировали. Помимо того, экспертизу будут проводить в отношении политических обращений, заявлений и выступлений, а также различных документов и программ организаций.

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    Никита Абрамов
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