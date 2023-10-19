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19:28, 19 октября 2023Россия

В России легковушка врезалась в грузовик, загорелась и попала на видео

В Ингушетии автомобиль врезался в грузовик, загорелся и попал на видео

В Ингушетии легковой автомобиль врезался в грузовик, загорелся и попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Авария произошла возле станицы Троицкое. На место выехали сотрудники экстренных служб.

На кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля, заметно объятый пламенем автомобиль, стоящий на противоположной стороне проезжей части. На других кадрах видна огромная пробка, в которой стоят в том числе и большегрузы.

Ранее в Чите три медицинских работника пострадали в аварии со скорой помощью. Отмечается, что медики в машине реанимации без пациентов ехали на вызов. Скорая столкнулась с Тoyota и автомобилем ГАЗ. О других пострадавших в ДТП не сообщается.

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      Никита Абрамов
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