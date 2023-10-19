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17:18, 19 октября 2023Экономика

В России назвали самые перспективные зарубежные рынки

«Яков и партнеры»: экспортеры РФ сочли Казахстан самым перспективным рынком

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Казахстан и страны Ближнего Востока стали самыми перспективными направлениями для сбыта несырьевой продукции для российских экспортоориентированных компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России).

В сентябрьском исследовании приняли участие в общей сложности 220 российских экспортеров несырьевой продукции. Наибольшим потенциалом для развития бизнеса, по мнению 51 процента респондентов, в настоящее время обладает Казахстан. Еще 48 процентов опрошенных сочли перспективными рынками сбыта страны Ближнего Востока, а 43 процента отдали свое предпочтение Белоруссии. При этом на прочие государства СНГ пришлось 40 процентов голосов.

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В то же время Китай, Индия и Турция, обладающие гораздо большими экономическими возможностями, заметно отстали от стран ближнего зарубежья. Так, в КНР увидели перспективы для расширения собственного бизнеса лишь 35 процентов российских компаний, в Индии — 28 процентов, а в пользу Турции высказались лишь 25 процентов респондентов. Аналитики объяснили подобный расклад более высокими барьерами входа на рынки государств дальнего зарубежья.

В первой половине сентября газета «Известия» сообщила, что по итогам первой половины 2023 года объемы товарооборота России и Китая выросли на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2022-го и достигли 115 миллиардов долларов в денежном выражении. Для сравнения, по итогам прошлого года показатель составил 190 миллиардов.

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    Анатолий Акулов
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