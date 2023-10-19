В российском городе забили тревогу из-за истошного детского ночного крика

Жительница Петрозаводска обратилась к властям из-за истошно кричащего ребенка

Жительница Петрозаводска обратилась к властям из-за истошного детского ночного крика, который она услышала из соседнего дома. Перемежающиеся плачем вопли ребенка россиянка записала на видео, запись публикует издание «Daily Карелия».

На выложенной записи невозможно разобрать, что именно кричит испуганный ребенок, в его плаче слышатся похожие на «не надо» и «хватит» слова.

После публикации видео жители города забили тревогу и обратились в полицию, где, по данным издания, сперва не отнеслись к ситуации серьезно. «Послали меня там! Типа, вы толком не знаете ни адреса, ничего», — приводит «Daily Карелия» слова позвонившей в полицию петрозаводчанки.

Позже к поискам ребенка и прояснению его судьбы присоединился уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Он сообщил, что в ситуации разбирается Следственный комитет. «Уже занимаемся, подключил следственный комитет, ищем местонахождение ребенка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу», — сообщил он РИА Новости.

Согласно сообщению россиянки, обратившей внимание на истошные детские крики, неблагополучная квартира находится по адресу улица Интернационалистов, дом 6, корпус 1.

Ранее сообщалось, что пенсионерка избила девятилетнюю внучку на севере Москвы во время подготовки домашнего задания.