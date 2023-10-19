Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:56, 19 октября 2023Культура

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

В Саратове отменили концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

В Саратове отменили концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, сообщается в официальной группе Министерства спорта Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

«Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что музыкальный тур Дианы Арбениной попал под угрозу срыва из-за жалоб жителей Ижевска, Новосибирска и Пензы.

Так, жители Пензы обратились к губернатору с требованием отменить выступление коллектива певицы в городе, так как Арбенина не согласна с позицией властей РФ по поводу палестино-израильского конфликта. В Новосибирске направили письмо местным депутатам, напомнив о том, что артистка выступала с критикой в адрес специальной военной операции, а ижевчане обратились к главе Удмуртии с просьбой «не предавать» военных в зоне СВО выступлением «Ночных снайперов».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат резко высказался о награждении сына Кадырова за побои поджигателя Корана

      Сексолог дала совет нерешительным любовникам

      Ресторан оказался в центре скандала из-за погасшей буквы и Палестины

      В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

      МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

      ФСБ рассказала о преступной схеме со штрафами на почивших россиянах

      Казахстан уточнил информацию о прекращении поставок товаров в Россию

      Пассажир устроил пьяный дебош в самолете и задержал рейс из России в Таиланд

      Близкая подруга Аллы Пугачевой рассказала о страданиях певицы после переезда

      Москвич напал на незнакомку у мусорных баков и домогался ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости