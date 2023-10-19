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16:47, 19 октября 2023Моя страна

В Ялте пройдет международный литературный фестиваль в честь Чехова

В Ялте пройдет литературный фестиваль в честь Вишневого сада Чехова
Здание гостиницы «Белая Дача»

Здание гостиницы «Белая Дача». Фото: Olga-lyo / Wikimedia

В Ялте 20 октября пройдет международный литературный фестиваль «Вишневый сад», приуроченный к 120-летию одноименной пьесы Антона Чехова, написанной в Крыму. Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Мероприятие пройдет на Белой даче — в последнем доме писателя, который переехал в Крым с надеждой вылечиться от туберкулеза. Посетить его смогут все желающие.

Во дворе музея гостей встретит духовой оркестр, они также смогут ознакомиться с экспозицией. Затем организаторы «Вишневого сада» подведут итоги литературного конкурса в рамках фестиваля, в котором принимали участие современные авторы, пишущие о Крыме.

В программе также запланированы выступления артистов Крымской государственной филармонии и посадка в саду дома-музея саженца вишни нового сорта «Чеховская». Ее вывели во Всероссийском НИИ садоводства им. Мичурина специально к 120-летию написания Антоном Чеховым пьесы «Вишневый сад».

Ранее в Нижнем Новгороде стартовал российский театральный фестиваль имени Максима Горького «Диалог эпох. Время открытий». Организаторы фестиваля подготовили для зрителей девять спектаклей театров из семи городов. Помимо Нижнего Новгорода в мероприятии участвуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, а также представляющие Белоруссию Брестский академический театр драмы и Гомельский областной драмтеатр.

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    Сергей Истомин
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