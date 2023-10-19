В Ярославле пройдет финал конкурса «Новая песня»

Финал конкурса «Новая песня» в Ярославле соберет исполнителей из восьми стран

В Ярославле 1 ноября пройдет финал конкурса «Новая песня». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области.

Мероприятие соберет исполнителей из восьми стран. В конкурсе приняли участие 416 песен на русском языке.

«В конкурсе приняли участие авторы песен из 206 городов России, а также из Эстонии, Казахстана, Азербайджана, Словакии, Германии, Южной Кореи и Кипра», — говорится в сообщении.

Работы оценивались в пяти номинациях — «авторский фолк», «популярная эстрадная песня», «за Россию встанем вместе», «песня в стиле рок» и «шансон и романс». Отмечается, что финалисты до самого выхода на сцену не будут знать, кто стал победителем.

Ранее в октябре сообщалось о встрече во Владимирской области с авторами книг ужасов Дарьей Бобылевой и Татьяной Мастрюковой. Мероприятие прошло в четверг, 19 октября, в библиотеке для детей и молодежи.

