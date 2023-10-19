Власти Авдеевки сообщили об усилении наступления Российской армии на город

Глава Авдеевки Барабаш сообщил об усилении наступления Российской армии

Российская армия усилила наступление на Авдеевку, всю ночь продолжались обстрелы украинских позиций. Об этом сообщил глава городской военной администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали обострение, увеличилось количество обстрелов», — приводит издание слова представителя украинских властей.

По словам Барабаша, всю ночь продолжаются стрелковые бои, по позициям украинской армии наносятся артиллерийские удары.

16 октября в Министерстве обороны России заявили о продвижении в районе Авдеевки.