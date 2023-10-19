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12:34, 19 октября 2023Бывший СССР

Власти Авдеевки сообщили об усилении наступления Российской армии на город

Глава Авдеевки Барабаш сообщил об усилении наступления Российской армии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская армия усилила наступление на Авдеевку, всю ночь продолжались обстрелы украинских позиций. Об этом сообщил глава городской военной администрации подконтрольной Киеву Авдеевки Виталий Барабаш, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали обострение, увеличилось количество обстрелов», — приводит издание слова представителя украинских властей.

По словам Барабаша, всю ночь продолжаются стрелковые бои, по позициям украинской армии наносятся артиллерийские удары.

16 октября в Министерстве обороны России заявили о продвижении в районе Авдеевки.

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    Александр Слабиев
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