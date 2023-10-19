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07:31, 19 октября 2023Ценности

Внешний вид блогерши в спортзале возмутил пользователей сети

Кадр: @bethyred

Блогерша Бети Ред надела легинсы на тренировку, и ее внешний вид возмутил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 558 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах обладающая пышными формами девушка предстала в белом кроп-топе на лямках, который обнажал ее спину. Также она надела кроссовки и бледно-розовые лосины, подчеркивающие анатомические особенности ее фигуры. При этом юзерша продемонстрировала, как выполняет различные упражнения в спортзале, в том числе на тренажерах.

Зрители оценили наряд инфлюэнсерши в комментариях. «Пожалуйста, никогда больше не надевай эти штаны, иначе ты вызовешь сердечный приступ у людей, которые будут думать, что ты ходишь с голыми ягодицами», «Нет! Больше не носи их — выглядишь словно голая», «Никто не должен видеть подобное!», «Ужасные легинсы», — заявили юзеры.

Ранее сценарист и комик Том Буркхардт запечатлел на улице женщину в необычном наряде, который озадачил его и пользователей сети. Она была одета в укороченную зеленую куртку с воротом и лосины телесного оттенка в районе ягодиц и голеней и синего — на бедрах и коленях. При этом из-за расцветки штаны создавали иллюзию голого тела.

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    Карина Черных
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