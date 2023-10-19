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14:25, 19 октября 2023Наука и техника

Объяснены землетрясения в районе калифорнийского супервулкана

Science Advances: остывание магмы вызывает землетрясения в районе супервулкана

Фото: Robert Hamilton / Wikimedia

Ученые Калифорнийского технологического института объяснили сейсмическую активность в районе супервулкана, называемого кальдерой Лонг-Вэлли и находящегося в районе гор Восточной Сьерры-Невады. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science Advances, причиной является остывание магмы.

Кальдера Лонг-Вэлли образовалась в результате сильного извержения, выбросившего в атмосферу 650 кубических километров пепла. С 1980-х годов исследователи наблюдают значительные периоды активности в этой области, характеризующиеся землетрясениями и поднятием земли более чем на сантиметр в год.

Для того чтобы определить, что вызывает активность, ученые создали самые подробные изображения кальдеры, которая достигает глубины десять километров. Для этого было проанализированы данные распределенного акустического зондирования (DAS), зафиксировавшего распространение двух типов сейсмических волн — продольных первичных (P-волн) и поперечных вторичных (S-волн). Вместо обычных сейсмометров в DAS применяется оптоволоконный кабель.

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100-километровый участок кабеля был сопоставим с отрезком из 10 тысяч однокомпонентных сейсмометров. За полтора года было измерено около 2000 сейсмических событий, большинство из которых были очень слабыми. Алгоритм машинного обучения обработал данные и на их основе создал детализированное изображение.

Оказалось, что сейсмическая активность является результатом высвобождения жидкостей и газов при остывании магмы. Магматическая камера вулкана покрыта затвердевшей крышкой из кристаллизованной породы, образовавшейся в результате остывания и затвердевания жидкой магмы. Ученые считают, что вероятность суперизвержения очень низкая, однако этот процесс может привести к землетрясениям и небольшим извержениям.

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    Александр Еникеев
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