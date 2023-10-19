Марочко заявил об отбитой попытке наступления ВСУ на купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные отбили наступление трех батальонно-тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Марочко уточнил, что российские солдаты отбили наступление ВСУ на купянском направлении. По его словам, украинские военные предприняли попытку атаковать широким фронтом на оборонительные рубежи Москвы. Он добавил, что резкий всплеск активности ВСУ зафиксирован на участке Синьковка-Сергеевка, который включает в себя более 30 километров фронта.

«При своих атаках противник использовал западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию, а также была задействована авиация. Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва линии фронта не допущено», — подчеркнул эксперт.

Ранее Марочко рассказал о запрете бойцам ВСУ отступать на купянском направлении. Он подчеркнул, что на этом участке идет продвижение российских войск.