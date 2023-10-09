В ЛНР рассказали о запрете бойцам ВСУ отступать на купянском направлении

Марочко заявил, что бойцам ВСУ запретили отступать на купянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на большие потери, запрещает украинским бойцам отступать на купянском направлении, где идет продвижение российских войск. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российским военным в ходе маневренной обороны и контратакующих действий в районах Новоселовского, Синьковки, Петропавловки удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций.

На взятых позициях обнаружены средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах. Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало солдатам покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, несмотря на потерю боеспособности. При этом, подчеркнул Марочко, украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений.

Ранее военные ВСУ признали успехи Российской армии под Купянском. В свою очередь, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин назвал купянское направление слабым звеном обороны Украины. Он пояснил, что ВСУ не могут нарастить оборону из-за активных действий российской армии.