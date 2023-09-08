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06:42, 8 сентября 2023Россия

Полковник назвал слабое место украинской обороны

Полковник Алехин: ВСУ не удается выстроить оборону у Купянска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Купянское направление является слабым звеном обороны Украины. Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в разговоре с Ura.ru.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут нарастить оборону из-за активных действий российской армии. Алехин указал на тот факт, что Купянск разделен на две части рекой Оскол. По его словам, ВСУ удерживают где-то от 30 до 50 километров на левобережье и пытаются наладить переправочные, чтобы перебросить туда войска и технику.

Алехин отметил, что сложную ситуацию на данном направлении признает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о трещинах в боевой сплоченности ВСУ в районе Купянска. По мнению бывшего американского разведчика, конфликт на Украине вступил в завершающую фазу.

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    Марина Совина
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