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13:08, 19 октября 2023Силовые структуры

Задержан бывший заместитель главы администрации российского города

Силовики задержали бывшего заместителя главы администрации Рыбинска за взятки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Правоохранители задержали бывшего заместителя главы администрации Рыбинска за получение взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ярославской области.

Ранее чиновник скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Силовикам удалось выйти на его след и доставить в отдел. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере») УК РФ. Обвиняемым по этому дело также проходит бывший генеральный директор коммерческой организации.

По версии следствия, с 2022 по 2023 годы мужчины занимались реализацией инвестиционного проекта реконструкции теплосетей города Рыбинска. В рамках этого проекта они получали взятки в особо крупном размере от подрядных коммерческих организаций.

Ранее в Кемеровской области был задержан глава Яйского муниципального округа по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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    Варвара Митина
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