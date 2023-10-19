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14:58, 19 октября 2023Мир

Задержанную в Милане российскую пару депортируют во Францию

Задержанные в Милане супруги Дружинины из России будут депортированы во Францию

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Супружеская пара из России Илья и Марина Дружинины после задержания в Милане (Италия) будут депортированы во Францию, где они проходят по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщили в российском генконсульстве, передает РИА Новости.

«Итальянский адвокат сообщил нам, что супругам Дружининым, которые были задержаны 25 августа в Мальпенсе, было вручено уведомление, что по решению Кассационного суда оба они будут выданы во Францию», — заявили в дипмиссии.

Дружининых обвиняют в совершении хакерских атак. Изначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об экстрадиции супругов, но повторный запрос Франции был удовлетворен. Супруги все обвинения отрицают.

Ранее Минюст США попросил суд Бостона приговорить к 14 годам тюремного заключения россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве.

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    Виктория Кондратьева
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