Задержанную в Милане российскую пару депортируют во Францию

Задержанные в Милане супруги Дружинины из России будут депортированы во Францию

Супружеская пара из России Илья и Марина Дружинины после задержания в Милане (Италия) будут депортированы во Францию, где они проходят по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщили в российском генконсульстве, передает РИА Новости.

«Итальянский адвокат сообщил нам, что супругам Дружининым, которые были задержаны 25 августа в Мальпенсе, было вручено уведомление, что по решению Кассационного суда оба они будут выданы во Францию», — заявили в дипмиссии.

Дружининых обвиняют в совершении хакерских атак. Изначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об экстрадиции супругов, но повторный запрос Франции был удовлетворен. Супруги все обвинения отрицают.

Ранее Минюст США попросил суд Бостона приговорить к 14 годам тюремного заключения россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве.