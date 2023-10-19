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19:20, 19 октября 2023Бывший СССР

Зеленский ввел в действие решение о защите объектов инфраструктуры

Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите критической инфраструктуры

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики о защите объектов критической инфраструктуры в стране. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в соответствии с решением СНБО украинскому правительству необходимо в 10-дневный срок усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп противовоздушной обороны и сформировать резервы оборудования и запчастей для оперативного ремонта.

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      Алевтина Запольская
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