Зеленский ввел в действие решение о защите объектов инфраструктуры

Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите критической инфраструктуры

Президент Украины Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики о защите объектов критической инфраструктуры в стране. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в соответствии с решением СНБО украинскому правительству необходимо в 10-дневный срок усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп противовоздушной обороны и сформировать резервы оборудования и запчастей для оперативного ремонта.