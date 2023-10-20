Российского адвоката задержали за аферу на 43 миллиона рублей

СКР: в Петербурге адвокат подозревается в попытке мошенничества на 43 млн рублей

39-летний адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество на сумму в 43 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Юрист задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

По версии следствия, подозреваемый с подельником, 33-летним заместителем гендиректора частной компании, сговорились похитить средства у официального дистрибьютора нескольких автомобильных марок. Преступная схема заключалась в том, что сообщники приобрели в 2021 году автомобиль с гарантированным сроком эксплуатации, привели в негодность блок переключателей заднего правого сиденья и представили поломку как производственный брак.

На этом основании адвокат подал иск к автодилеру и взыскал с него 43 миллиона рублей. Однако это решение было отменено судом кассационной инстанции.

Следователи проверяют причастность юриста и его подельника к другим аналогичным преступления.