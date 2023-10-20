Россиянам дали советы по покупке авто с пробегом

Автоэксперт Матвеев: о скрученном пробеге можно узнать, посмотрев историю авто

С покупкой машины не следует торопиться, прежде всего, стоит внимательно изучить рынок, сказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился советами по выбору авто с пробегом.

Изучаем объявления

На этапе изучения объявлений автоэксперт рекомендовал обращать внимание на количество владельцев, тип двигателя, мотор, лошадиные силы, привод.

«Цепной двигатель надежнее в плане обслуживания. Цепь на двигателе ходит до 60 тысяч километров. Ему нужно меньше уделять внимания, чем ременному двигателю. Ремень ГРМ нужно менять каждые 30 тысяч километров. Если не поменять, может оборваться, и двигателю потребуется капремонт. Что касается привода, если передний, ничего страшного. Если задний, возможны проблемы с карданным валом и задним мостом. Если это полный привод, возможны проблемы с раздаточной коробкой», — поделился специалист.

Если на фотографиях есть «рыжики», стоит сразу задать владельцу вопросы о гнилых порогах, подкрылках. «Если автомобиль битый или есть повреждения задних крыльев, какая бы не была цена, этот автомобиль для меня не вариант. Если крыша или лонжерон — тоже самое», — отметил Матвеев.

Он также посоветовал обязательно сразу проверять идентификационный номер транспортного средства (VIN), а также напомнил, что большое значение имеет пробег.

Если в объявлении указано 100 километров пробега при трех и более владельцах, значит, пробег скручен. Это легко проверить на личном опыте — посмотрите на оплетку руля. Если она истерта, опытный автомобилист сразу поймет, что пробег скручен Дмитрий Матвеев автоэксперт

Проверяем историю автомобиля

«На всех ресурсах по продаже авто есть автотека. Заплатив около 300 рублей, можно увидеть всю историю авто (когда, при каких обстоятельствах, при каком пробеге и за какую цену машина продавалась в прошлом). Сравните эту информацию с тем, что написано в объявлении. Например: машина 2013 года была продана первым хозяином в 2018 году с пробегом 100 тысяч километров. Если эта же машина через 5 лет продана вторым хозяином с пробегом 120 тысяч километров, значит, второй хозяин скрутил пробег», — предостерег автоэксперт.

Осматриваем автомобиль

На этапе осмотра автомобиля важно внимательно изучать тормозные колодки — их истертость не должна превышать 35 процентов от общей толщины. Кроме того, смотрим на пороги, арки дверей и сами двери внизу — гнилые или нет.

Автомобилю может быть 5 лет, но он эксплуатировался при таких условиях, что все уже гнилое. Такими могут быть машины из Москвы, Питера и областей, где реагенты "сжигают" авто за 7 лет до открытых дырок, коррозии Дмитрий Матвеев автоэксперт

Кроме того, необходимо осмотреть ДВС на предмет подтеков масла. Иногда их пытаются скрыть. Поэтому если двигатель мытый, однозначно не стоит приобретать данный автомобиль. Ни один нормальный слесарь не будет мыть его, так как это чревато окислением проводки в местах соединения.

«Если течет масло из ГБЦ, значит, она прохудилась и на грани прогорания. Прогорание грозит тем, что охлаждающая жидкость может хлынуть в цилиндр сгорания. И это может нанести серьезный ущерб компонентам двигателя», — подытожил Матвеев.

Ранее стало известно, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года объемы продаж подержанных автомобилей в России выросли на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го и составили более пяти миллионов машин.