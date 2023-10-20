Россияне описали балкон мечты

Большинство россиян захотели себе балкон с остеклением и зоной отдыха

Большинство россиян мечтают сделать себе балкон с остеклением и зоной отдыха. Идеальное обустройство этого места описали участники совместного исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co, пишут «Известия».

По данным аналитиков, у 80 процентов опрошенных есть балкон или лоджия. Из них 32 процента используют это место для сушки белья, а 29 процентов — для того, чтобы подышать свежим воздухом. Каждый пятый (20 процентов) использует балкон для складирования ненужных вещей, а 11 процентов россиян сажают там цветы и прочие растения. Небольшая доля респондентов используют это место как рабочий кабинет (3 процента), зону для медитаций и йоги (2 процента), творчества (2 процента) и как дополнительное спальное место (1 процент).

Около 40 процентов россиян считает наличие балкона или лоджии очень важным фактором при выборе жилья. Другие 35 процентов убеждены, что это пространство нужно в доме, но не является решающим моментом. Еще 25 процентов респондентов считают балкон необязательным.

Почти две трети россиян (66 процентов) хотели бы обустроить на балконе зону отдыха, 22 процента — маленькую оранжерею, а 6 процентов — рабочий кабинет. По 3 процента опрошенных планируют сделать там мастерскую или зону для фитнеса. 88 процентов респондентов хотели бы балкон с остеклением, а 10 процентов — без него. 2 процента мечтают о французском балконе с фигурным ограждением.

52% опрошенных считают, что балкон должен выходить во двор, а 28 процентов убеждены, что важнее солнечная сторона. Другим 20 процентам россиян важно, чтобы балкон или лоджия выходили на внешнюю сторону улицы.

Ранее россияне назвали размер квартиры мечты. Так, большинство опрошенных хотят себе квартиру или дом площадью не менее 100 квадратных метров.