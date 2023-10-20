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18:14, 20 октября 2023Экономика

Бизнес в России описали словами «крысить», «хрючить» и «копытить»

Вице-премьер Белоусов разделил бизнес на виды «крысить», «хрючить» и «копытить»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бизнес в России можно разделить на три вида — «крысить», «хрючить» и «копытить». Такое мнение выразил вице-премьер Андрей Белоусов на пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», передает корреспондент РБК.

Сессия была посвящена теме «Единороги на рынках будущего». Белоусов объяснил, что «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу». «Хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами». Он добавил, что такую классификацию бизнеса в начале 90-х придумал его знакомый.

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Белоусов также выразил мнение, что в этом ряду не может быть слова «единорожить». «История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», — объяснил он.

«Единорогами» принято называть стартапы рыночной стоимостью в один миллиард долларов и более. Термин используют с середины 2010-х годов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин описал правила бизнеса словами «мужик сказал — мужик сделал». Он указал, что в бизнесе следует помнить об обещанном и не отказываться от слов. Костин также рассказал о важности навыка доводить начатое до конца и посоветовал научиться смотреть на проблему глазами собеседника.

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      Мария Черкасова
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