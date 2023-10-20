Бойфренд Тейлор Свифт купил ради нее роскошный особняк

NYP: бойфренд Тейлор Свифт Трэвис Келси купил особняк, чтобы впечатлить ее

Бойфренд американской певицы Тейлор Свифт футболист Трэвис Келси купил роскошный особняк за шесть миллионов долларов (572,7 миллиона рублей) ради того, чтобы произвести на нее впечатление. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свой источник.

По данным издания, Келси чувствовал себя «неуверенно» из-за относительно скромного жилья после начала романа со Свифт. Кроме того, прежний дом футболиста не обеспечивал необходимый уровень приватности и привлекал внимание со стороны фанатов.

Новый особняк Келси располагается в закрытом охраняемом поселке в городе Канзас-Сити. Площадь жилья составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, внутри него шесть спален и шесть ванных комнат. Помимо основного здания, на участке имеются бассейн с водопадом и теннисный корт.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт одолжила свою квартиру в Нью-Йорке звезде сериала «Игра Престолов» Софи Тернер. Актриса вместе со своими детьми заняла жилье на время судебных разбирательств с бывшим мужем, певцом Джо Джонасом.