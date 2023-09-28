Тейлор Свифт одолжила свою квартиру звезде «Игры Престолов»

Певица Тейлор Свифт одолжила актрисе Софи Тернер и ее детям свою квартиру в США

Американская певица Тейлор Свифт одолжила свою квартиру в США звезде сериала «Игра Престолов», британской актрисе Софи Тернер. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о квартире в Нью-Йорке, куда Тернер вместе со своими детьми переехала на время судебных разбирательств с бывшим мужем, певцом Джо Джонасом. По данным издания, актриса попала в объективы папарацци, когда выходила из квартиры Свифт с дочерьми с двумя чемоданами и дорожной детской кроваткой. Актриса посадила девочек в машину, а затем вернулась назад в квартиру.

При этом сама Тейлор Свифт ранее тоже встречалась с Джо Джонасом — их роман начался в 2008 году и продлился недолго.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая 2019-го. В феврале следующего года стало известно о беременности актрисы. Она родила первенца в июле 2020-го. В июле 2022 года у пары родилась вторая дочь.

5 сентября пара официально подала на развод. В заявлении Джонас указал, что его брак «безвозвратно разрушен», а также настоял на том, чтобы после развода оба артиста получили совместную опеку над двумя общими дочерьми. При этом, как отмечает издание, во время брака большую часть времени дети проводили именно с отцом. Позже Тернер подала в суд на бывшего мужа из-за того, что он не отдает ей двух дочерей.