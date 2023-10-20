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12:54, 20 октября 2023Среда обитания

Британцы испугались конца света из-за розового цвета неба

Mirror: жители британского графства Кент приняли за конец света свечение теплиц

Фото: Unsplash

Жители британского графства Кент увидели предрассветное небо розового цвета, и некоторые из них испугались, что это может быть «конец света», пишет Mirror.

Делившиеся необычными снимками уроженцы района Танет не могли понять, что может стоять за этим явлением и принялись искать на них «четырех всадников» апокалипсиса.

Как оказалось, причиной окраски небосвода, который «выглядел так, как будто он появился из научно-фантастического фильма», стала работа расположенного по соседству тепличного комплекса, являющегося крупнейшим в стране. Согласно материалам, размещенным на сайте Thanet Earth, там ежегодно производят около 400 миллионов помидоров, 30 миллионов огурцов и 24 миллиона перцев.

В компании объяснили, что большая продолжительность солнечного света на юго-востоке страны приносит пользу растущей продукции, но в холодное время года используются также искусственные альтернативы. На фоне этого «при определенных погодных условиях неизбежно будет появляться некоторое количество отражающегося света».

Ранее в похожей ситуации оказались жители Краснодара, задавшиеся вопросом о причинах того, что облака в ночном небе окрасились в ярко-желтый цвет. Среди версий называли свечение прожекторов, стадиона, теплиц и даже НЛО.

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      Дмитрий Воронин
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