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09:34, 20 октября 2023Из жизни

Омолодившийся на 15 лет миллиардер снялся голышом с гирей на причинном месте

Миллиардер Брайан Джонсон омолодился на 15 лет и продемонстрировал результаты
Брайан Джонсон

Брайан Джонсон. Кадр: Bryan Johnson / YouTube

Миллиардер Брайан Джонсон, одержимый идеей бессмертия, продемонстрировал результаты омоложения. Для этого он снялся голышом с гирей на причинном месте и опубликовал фото в соцсети X (бывший Twitter).

«Палки и камни могут переломать мне кости, но ненависть меня только подпитывает», — написал Джонсон, намекая на высказывания скептиков, которые не верят, что ему удастся омолодиться.

Миллиардер добавил, что на самом деле палки и камни ему не страшны, поскольку у него «кости Росомахи». При измерениях плотности костной ткани они показывают максимальный результат, который, по его словам, наблюдается лишь у 0,02 процента 30-летних. Джонсону — 45 лет, а в этом возрасте плотность костей обычно падает.

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Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить процесс биологического старения. Ради омоложения миллиардер переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Недавно он рассказывал, что пытается бороться с признаками эректильной дисфункции при помощи ударно-волновой терапии.

В повседневной жизни Джонсон придерживается ряда строгих правил и живет по необычному распорядку. Он ложится спать в половину девятого вечера и проводит около пяти часов в день в подобии медитации, которую называет «сосредоточенным размышлением». Во сне к нему подключены датчики, изменяющие огромное количество показателей: от вариабельности пульса до числа ночных эрекций. Это, как он сам признает, не идет на пользу его личной жизни.

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      Олег Парамонов
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