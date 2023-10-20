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12:42, 20 октября 2023Россия

На урок в российской школе привезли бронетранспортер с солдатами

В Курской области на школьный урок привезли бронетранспортер с солдатами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Пристенском районе Курской области на школьный «Урок мужества» привезли бронетранспортер с солдатами. Об этом пишет издание «Подъем» в Telegram.

Мероприятие прошло в Черновецкой средней школе. В официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что на встречу приехали участники специальной военной операции (СВО), с которыми школа «поддерживает тесную взаимосвязь». Школьникам рассказали о буднях российских бойцов, а в конце урока солдаты исполнили патриотические песни.

Директор школы Терентий Лебедев сообщил, что целью урока было патриотическое воспитание учеников. «Были продемонстрированы образцы вооружения, экипировки. Вооружение было без боеприпасов. Каких-либо призывов к войне или подобных высказываний не было», — уточнил он.

Ранее замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что участники СВО активно привлекаются к воспитательной работе в российских школах. Он добавил, что в учебных учреждениях есть форматы встреч с участниками спецоперации и мероприятия, которые направлены на увековечивание памяти героев.

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